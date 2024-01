Gladson Cameli apresenta oportunidades de negócios para o Acre na China

O governador do Acre, Gladson Cameli, embarcou rumo ao Brazil China Meeting, um evento estratégico que acontece nas cidades de Hong Kong e Shenzhen. A presença de Cameli destaca não apenas o papel do Acre, mas também a importância do Brasil na cena econômica global, especialmente nas crescentes interações com a China, segundo maior parceiro comercial do Brasil.

O evento está sendo realizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide) e os jornais Valor Econômico e O Globo com as principais lideranças e investidores do Brasil e da China. Trata-se de um amplo debate entre os dois países e visitas às principais empresas de tecnologia do mundo.

Governador Gladson Cameli é um dos convidados de honra para participação no evento, que busca aumentar as oportunidades de negócio entre Brasil e China. Foto: Neto Lucena/Secom

A escolha do Acre como representante brasileiro não é casual. Dados recentes apontam o estado entre os cinco com maior crescimento percentual de exportações para a China. A participação do governador busca consolidar laços já estabelecidos e explorar novas oportunidades promissoras.

Entre os motivos do convite ao Acre para sua participação está a expansão exponencial nas exportações do Brasil para a China, com projeções que indicam um notável crescimento de 76% nas exportações até 2030. O Acre, com seu potencial de expansão, almeja desempenhar um papel significativo nesse cenário, contribuindo para o desenvolvimento econômico regional.

Além disso, a Região Norte, da qual o Acre faz parte, é apontada como a de maior potencial de crescimento, projetando um aumento de 125,8% nas exportações nos próximos cinco anos. Essa perspectiva eleva o Acre à possibilidade de um protagonismo nas relações comerciais com a China. Um exemplo vem do fato de o país asiático ser o maior consumidor mundial de carne suína. O Acre, com um expressivo aumento nas exportações desse produto, busca explorar as oportunidades robustas nesse setor estratégico.

A presença do governador Gladson Cameli reforça a importância do corredor rodoviário, conectando a produção brasileira aos portos do Pacífico. Essa infraestrutura é vital para facilitar o comércio entre os dois países, impulsionando as exportações. E já situado entre os estados de maior crescimento percentual nas exportações para a China, o Acre visualiza novas possibilidades, principalmente nos setores de madeira bruta, produtos de madeira e couros.

Programação do evento

O Brazil China Meeting realiza umas programação abrangente, explorando tópicos cruciais para o fortalecimento das relações econômicas entre Brasil e China. A seguir, alguns dos painéis e eventos:

– Agronegócio: Kátia Abreu, ex-ministra da Agricultura e Pecuária, liderará a discussão sobre “O Brasil ampliando suas exportações para a China”, revelando oportunidades no setor agrícola.

– Mineração e Commodities: Eduardo Bartolomeo, presidente da Vale, guiará as conversas sobre “O Brasil ampliando suas exportações para a China”, explorando o potencial do setor mineral.

– Tecnologia: Yang Jingnang, presidente executivo do Grupo AVIC BJ, liderará o painel sobre “A China ampliando seus investimentos no Brasil”, expondo oportunidades na indústria tecnológica.

– Indústria Automobilística e Autopeças: Stella Li, CEO da BYD Américas, discutirá “A China gerando novos negócios e indústrias no Brasil”, explorando parcerias no setor automotivo.

– ESG (Ambiente, Social e Governança): Cláudia Cotrim, presidente da Paper Excellence Brasil, conduzirá discussões sobre “ESG: formatos, ações e cooperação entre China e Brasil”, abordando práticas sustentáveis.

– Infraestrutura e Mobilidade: Liao Jun, especialista em investimentos, abordará a “Ampliação do Investimento Chinês no Brasil”, destacando oportunidades em infraestrutura e mobilidade.

– Energias Renováveis: Ricardo Mussa, CEO da Raizen, liderará discussões sobre “China e Brasil gerando oportunidades de energias limpas”, explorando o potencial de energias renováveis.

– Investindo no Brasil: Governadores Wilson Lima (Amazonas), Gladson Cameli (Acre) e Cláudio Castro (Rio de Janeiro) discutirão “Grandes Projetos no Brasil que podem receber investimentos chineses”, encerrando o evento.

As conclusões e encerramento do evento estarão a cargo de João Doria Neto e Frederic Kachar, diretor-geral da Editora Globo. Além de participar das discussões, os participantes terão a oportunidade de mergulhar no ambiente de negócios sino-brasileiro por meio de visitas a algumas das principais empresas sediadas em Shenzhen, como a BYD e a TCL, proporcionando uma experiência prática e imersiva.

Sobre o Lide

Fundado no Brasil em 2003, o Grupo de Líderes Empresariais (Lide) é uma organização que reúne executivos dos mais variados setores de atuação em busca de fortalecer a livre iniciativai do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança nas esferas pública e privada. Presente em cinco continentes e com mais de duas dezenas de frentes de atuação, o grupo conta com unidades regionais e internacionais com o propósito de potencializar a atuação do empresariado na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva globalmente.