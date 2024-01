Após recorde em 2023, programa pretende chegar ao Acre com doação de computadores

O Programa Computadores para Inclusão, executado pelo Ministério das Comunicações (MCom), desempenhou um papel fundamental em 2023, promovendo inclusão digital por meio de diversas ações. Em todo o ano, foram doados 5.918 computadores recondicionados pelos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs), resultando na criação de 378 Pontos de Inclusão Digital (PIDs) distribuídos em 157 municípios de todas as regiões do país. Essa iniciativa, além de capacitar jovens e adultos, também se destacou pelo recondicionamento sustentável de máquinas destinadas a instituições. Foram 648 toneladas de equipamento recebidas e tratadas pelos CRCs.

Para o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o Programa Computadores para Inclusão é uma das ferramentas mais importantes para promover a inclusão digital. “Entendemos que esse mecanismo e esses Pontos de Inclusão Digital que entregamos, além dos Centros de Recondicionamento de Computadores, fazem a diferença na vida das pessoas, proporcionando inclusão social e qualificação para o mercado de trabalho. E é nessa direção que temos buscado fortalecer cada vez mais as políticas públicas que estamos liderando através do Ministério das Comunicações”, destacou o ministro.

Uma das entidades beneficiadas com os computadores recondicionados é a Associação de Moradores Aguaslindense (Amag). A presidente da instituição, Alexsandra Tenório, comemorou por ter sido beneficiada com os computadores. “Esse projeto vem beneficiando várias comunidades. É um programa que dá possibilidade de profissionalizar nossos jovens, idosos e, principalmente, garantir acesso à informação para a população”, finalizou Alexsandra.

INVESTIMENTO EM INCLUSÃO DIGITAL

O investimento do MCom no Programa Computadores para Inclusão no último ano foi expressivo, totalizando R$ 4,95 milhões com recursos próprios do ministério. Além disso, os Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs) participantes do programa receberam um montante de R$ 7,27 milhões provenientes de emendas parlamentares. Essas emendas não apenas contribuíram financeiramente, mas também demonstraram o comprometimento dos legisladores com a promoção da inclusão digital.

Uma parceria estratégica foi estabelecida entre o MCom e a Green Eletron, empresa gestora sem fins lucrativos especializada em logística reversa de eletrônicos. O acordo de cooperação, firmado em março, teve como objetivo aprimorar o programa, focando na destinação ambientalmente adequada dos equipamentos eletrônicos tratados pelo Computadores para Inclusão. Esse esforço visa não apenas a sustentabilidade, mas também a conscientização sobre os riscos ambientais e de proteção de dados relacionados ao descarte de eletroeletrônicos.

FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Ao longo do ano, foram inaugurados dois novos CRCs, espaços físicos adaptados para o recondicionamento de equipamentos eletroeletrônicos e para a realização de cursos e oficinas, além de realiza o descarte correto de resíduos eletrônicos. Em Belém (PA), o CRC foi inaugurado em abril, com condições de capacitar cerca de 1 mil pessoas e doar 1,5 mil computadores recondicionados a entidades locais.

Em outubro, o MCom inaugurou o CRC do Maranhão. A unidade maranhense é a 19º no Brasil. “O desafio inicial desse centro que nós estamos inaugurando hoje é fazer o recondicionamento de 1 mil computadores e formar 2 mil jovens e adultos nesta unidade nos próximos dois anos”, destacou o ministro.

Ao longo de 2023 foram entregues 12.812 certificados de formação em cursos na área de Tecnologia da informação e comunicação. Em Cuiabá (MT), mais de 120 estudantes foram certificados, e em Maracanaú (CE), 280 alunos se formaram pelo Programa. Tais eventos não apenas simbolizaram a extensão do programa, mas também representaram oportunidades significativas para as comunidades locais com a capacitação de milhares de pessoas para o mercado de trabalho.

Em novembro, no quilombo Lage dos Negros (BA), 86 alunos quilombolas comemoraram a formatura, apontando a inclusão digital como catalisadora de transformações nas comunidades. “Estou muito grato por ter tido a oportunidade de fazer esses três cursos no CRC. Sinto que foi muito produtivo, poderemos ir mais além e receber novas propostas de trabalho com essa capacitação. Queria incentivar todos os jovens que tiverem essa oportunidade a fazer esses cursos também”, comentou o aluno Alex Costa de Sales.

No Recife, o programa certificou 245 alunos e doou 220 computadores recondicionados para 16 Pontos de Inclusão Digital (PIDs), consolidando a presença e impacto positivo do Computadores para Inclusão em diferentes regiões do país. “Essa é uma das melhores oportunidades da minha vida! Estar aqui, reunido com meus colegas de curso, recebendo meu diploma, é muito especial. É gratificante! Quero, inclusive, que meus filhos e minha esposa façam cursos para que, juntos, possamos crescer como família. O CRC abriu as portas para eu me qualificar e para que meu negócio cresça”, contou José Leão do Amaral, de 36 anos.

SOBRE O PROGRAMA

Desde a criação do Programa, o MCom já inaugurou 19 CRCs pelo Brasil, com previsão de entregar mais seis unidades nos estados de Sergipe, Bahia, Roraima, Rondônia, Acre e Paraná ainda em 2024. No total, foram ofertados 145 cursos, formando mais de 33 mil alunos plenamente capacitados para a era digital.

Por meio do Programa Computadores para Inclusão, já foram doados mais de 34.7 mil computadores recondicionados, criando cerca de 2.490 PIDs em 731 municípios. Além disso, o programa contribuiu com a correta e consciente destinação de 3 mil toneladas de resíduos eletrônicos. O compromisso do MCom em fortalecer políticas públicas para inclusão digital e gestão sustentável destaca-se como uma referência positiva no cenário brasileiro.

