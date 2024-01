Náuas diz que perdeu R$ 86 mil em patrocínio em optar por prata da casa de Cruzeiro do Sul

O time do Nauas,de Cruzeiro do Sul, deverá estrear o Campeonato Acreano de Futebol deste ano com uma equipe quase que integralmente formada pela “prata da casa”: jovens jogadores revelados em competições municipais de 2023. Apenas 1 dos 27 jogadores, é de Rio Branco.

O campeonato Acreano de Futebol terá inicio em 17 de fevereiro.

Segundo o treinador do Náuas, Zacarias Lopes, a decisão de formar o time “regional “fez a equipe perder R$ 86 mil de patrocínio de pessoas da capital, Rio Branco. ” Eram R$50 mil de um,R$ 24 mil de outro e R$12 mil de um terceiro patrocinador . Mas esse apoio vem conjugado com a escolha dos atletas. Quando optamos pelos jogadores da cidade, perdemos essa ajuda de R$ 86 mil”, contou

Zacarias disse saber do risco da decisão mas ele aposta no apoio do empresariado cruzeirense. ” É arriscado mas não é perigoso. Estamos confiando também em Cruzeiro do Sul, que abraçou o time. A Associação Comercial reuniu empresários de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves e acredito que o apoio virá. O governador Gladson já abraçou o Náuas e o prefeito Zequinha Lima vai nos receber “, pontua.

Os treinos dos Náuas começaram no sábado, 6, no Estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro e deverão se estender ao Estádio Totão, no município de Mâncio Lima.

De acordo com as tabelas e grupos já divulgados do Campeonato Acreano de Futebol, os jogos do Náuas, deverão ser realizados em Rio Branco. Mas Zacarias Lopes acredita que as partidas poderão acontecer no Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

” O governador Gladson ordenou e tenho certeza de que há todo um empenho e creio que já está andando. Saindo o laudo a federação sinaliza com os jogos aqui. A abertura contra o Galvez dia 17 e fechamento contra o São Francisco serão jogados aqui, e ainda vamos brigar por mais dois jogos na Arena do Juruá” , enfatizou ele.

“A melhor safra de jogadores”

Zacarias disse que optou pela ” regionalização” do time depois de ver o desempenho de jogadores do campeonato cruzeirense, realizado pela prefeitura de Cruzeiro do Sul e outras competições. Ele parabenizou o trabalho realizado pela prefeitura e ressaltou o impacto positivo no futebol cruzeirense.

“Estamos vivendo um momento interessante, joguei futebol desde 1981. Nunca tinha visto uma safra tão interessante. Quero parabenizar o departamento de esportes da prefeitura de Cruzeiro do Sul e o presidente da liga, Antônio, por este campeonato muito bem-organizado, que trouxe 10 equipes fortíssimas. Teve Copão do Juruá, trazendo também muitos jogadores interessantes. Nossa alternativa é dar prosseguimento a este trabalho, fazendo um time profissional a partir dos atletas que foram revelados nesta temporada que se encerrou em 2023. Não temos nada contra jogadores de fora, mas pela maneira excelente com que se apresentaram os jogadores de Cruzeiro do Sul, nossa melhor alternativa é formar um time a partir dos talentos daqui”, relatou

O treinador explicou a importância de patrocínio para que atletas de alto rendimento possam ter dedicação exclusiva ao esporte.

“A falta de patrocínio é o principal adversário de um trabalho profissional, quando você precisa de um atleta de alto rendimento, com treino aeróbico e anaeróbico intenso, a gente precisa. Como ainda não temos isto, nos sobrou o horário mais difícil de treino do ponto de vista fisiológico que é a partir das seis horas da tarde, porque todos os atletas do Nauas têm seus compromissos. Vamos pegar atletas das empresas e que também trabalham em órgãos públicos, e será um segundo turno. É difícil trabalhar atletas de alto rendimento nessas condições para atingir patamares anaeróbicos e físicos, mas conhecendo a fibra do cruzeirense, tenho certeza de que a moçada conseguirá bons resultados”, concluiu o treinador otimista