Rio Acre ultrapassa cota de atenção e não dá sinais de vazante, em Rio Branco

O rio Acre ultrapassou a cota de atenção na manhã desta segunda-feira, 8, ao medir 11,22m, de acordo com medição realizada pela Defesa Civil de Rio Branco. No domingo, 7, o manancial media 9,80m, o que representa um aumento de 1,42m nas últimas 24 horas.

Segundo o tenente-coronel Cláudio Falcão, que coordena a Defesa Civil na capital, o aumento do nível do rio Acre em Rio Branco se dá em razão de chuvas em municípios acima, como Xapuri, Brasiléia e Assis Brasil.

O Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre, emitido na sexta-feira, 5, pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), alertou para a subida do nível do rio que, mantidos os níveis de chuva esperados para o período, deve se aproximar da cota de alerta de inundação até o dia 20 de janeiro.