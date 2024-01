Prefeitura de Rio Branco anuncia pausa no Programa Recomeço e aguarda parecer

A Prefeitura de Rio Branco anunciou nesta segunda-feira, 8, a paralisação temporária do Programa Recomeço, que beneficiava com móveis e eletrodomésticos famílias atingidas pela enxurrada do rio Acre e igarapés, em Rio Branco, durante a crise de março de 2023.

Segundo o secretário de Gestão Administrativa da Prefeitura de Rio Branco, Jhonatan Santiago, a pausa do programa se deve à espera a uma consulta feita ao Tribunal Regional Eleitoral, sobre a legalidade da entrega dos itens em ano eleitoral. “Infelizmente alguns fornecedores entregaram seus objetos com atraso, o que acabou atrasando parte das entregas para este ano, que é um ano eleitoral. Decidimos, por bem, nos antecipar a qualquer problema que prejudique a gestão”, disse o secretário.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do Município, Suellen Araújo, disse que concomitante à paralisação do programa em razão da consulta ao TRE, a gestão trabalhará na reavaliação dos nomes das pessoas beneficiadas. “Vamos aproveitar esta pausa para revisitar moradias, reavaliando a necessidade de receber os objetos distribuídos, já que muitas pessoas apesar de terem perdido seus bens, já conseguiram recuperar por conta própria, então não faz sentido quem tem condições de comprar seus objetos usufruir das doações do Programa Recomeço. Então vamos reavaliar essa situação, bem como a questão das prioridades, como as pessoas com deficiência, dificuldade de locomoção, gestantes e outras situações”.