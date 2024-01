Nível do Rio Acre sobe mais 20 centímetros em três horas na capital acreana e preocupa Defesa Civil

O nível do Rio Acre continua subindo na capital acreana. Após marcar 11,22m às 6 da manhã desta segunda-feira, 8, a Defesa Civil informou um aumento de mais 20 centímetros no período de 3 horas e o nível agora é de 11,4m.

Com o nível atual, o manancial fica com praticamente dois metros de diferença para a cota de alerta (13,5m). A Defesa Civil tinha, a priori, uma expectativa de enchente para o Rio Acre a partir de fevereiro, mas com o volume alto de chuvas já registrado neste início do primeiro mês do ano, não está descartada uma possibilidade de enchente já em janeiro.

“Nós estamos com a expectativa de que o rio possa atingir a cota de alerta nos próximos 15 dias, mas pelo que vejo em toda a bacia, já temos vazante em Brasileia e em Xapuri, no entanto, temos previsão de muita chuva para Rio Branco, Capixaba e também em Xapuri. Ou seja, na medida que a água “vai embora”, está chegando nova, por isso não descartamos neste prazo bater a cota de alerta”, afirma Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco.

Uma outra preocupação é a quantidade de balseiro que começa a aumentar com a subida do Rio Acre. Vale lembrar que a causa para a interdição da Ponte Metálica, que passa por obras, foi exatamente os balseiros que, durante a enchente no ano passado, comprometeram sua estrutura. O Deracre que equipes se revezam 24 horas por dia para não permitir o acúmulo dos balseiros nas duas pontes.