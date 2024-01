Deputado Zezinho Barbary libera mais de R$ 4.2 milhões para reforçar Saúde no Juruá

O deputado Zezinho Barbary (PP) anunciou a liberação de R$ 4.270 milhões, para o fortalecimento das ações de saúde no Vale do Juruá. O recurso liberado, neste início de ano, pelo Ministério da Saúde é proveniente de extra emenda ao orçamento da União de 2023.

O parlamentar acreano destinou parte desse recurso para reforço na atenção primária de Saúde e também para custeio de despesas na manutenção das unidades básicas. Para Mâncio Lima foi liberado R$ 240 mil; Marechal Thaumaturgo, o valor de R$ 346 mil; e Porto Walter recebeu R$ 84 mil, para ações em saúde pública nos municípios.

A maior parte desse montante, ou seja, R$ 3,6 milhões, Barbary direcionou à atenção especializada em Saúde. O recurso já está na conta do Fundo Estadual de Saúde (FES), para custear despesas com a manutenção de hospitais no Juruá.

A pedido do parlamentar, o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, garantiu atenção especial com relação à aplicação dos recursos na região, notadamente no Hospital do Juruá. “Já deixei organizado no nosso painel que é para destinar a emenda para a Saúde do Vale do Juruá, ou seja, para implantação do serviço de hemodinâmica, da ressonância e tudo mais” – disse Pascoal.

Por conta do trabalho incessante desenvolvido junto aos ministérios, mesmo neste período de recesso parlamentar, o deputado Zezinho Barbary reafirma seu compromisso de melhorar a saúde no Acre. “É uma das prioridades do nosso mandato fortalecer as ações do SUS em nosso Estado e oferecer aos seus usuários um atendimento mais qualificado” – enfatizou.