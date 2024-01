Nível dos igarapés diminui e possibilidade de transbordamento é descartada no momento

Depois de chuvas de mais de 120mm nos últimos dois dias, a possibilidade de transbordo dos igarapés em Rio Branco trouxe alerta as autoridades e preocupação aos moradores.Apesar do nível dos principais igarapés que cortam a capital acreana, como o São Francisco, Batista, Fundo e Judia terem subido muito, todos permaneceram em sua calha normal, o que fez com que não houvesse transbordamento. Após o fim das chuvas, os igarapés e a situação na manhã desta sexta-feira, 5, é de tranquilidade.

“Estamos monitorando todos os igarapés de Rio Branco e a situação agora é tranquila, já que houve uma retração do nível. A possibilidade de transbordamento por enquanto está descartada, mas neste período de muita chuva, precisamos ficar em constante alerta”, explica Claudio Falcão, coordenador da Defesa Civil na capital acreana.

A necessidade de monitoramento vem da expectativa de chuvas para os próximos dias. O monitoramento da Defesa Civil aponta que, mesmo sem conseguir prever o volume, a previsão é que chova, em média, quatro dias por semana neste mês de janeiro.

Nível do Rio sobe mais de meio metro, mas ainda é baixo

Já em relação ao nível do Rio Acre, a situação, por enquanto, é de tranquilidade. Nas últimas 24 horas, o volume de água aumentou 67 centímetros. Mesmo assim, o nível nesta manhã é de 7,1m, bem distante ainda da cota de alerta que é de 13,5m em Rio Branco.

As chuvas que têm caído no interior do estado, na região da bacia do rio, devem influenciar no comportamento do manancial e a previsão é que o morador de Rio Branco enfrente uma cheia entre o final de janeiro e início de fevereiro.