Três jovens são feridos a tiros após saírem de igreja no segundo distrito de Rio Branco

Um ataque de membros de uma organização criminosa resultou nos jovens David da Silva Souza, de 20 anos, Edenilton da Silva Souza, 26 anos, e um adolescente de 15 anos, feridos a tiros em via pública na noite desta quarta-feira, 3, na rua da Pazm no bairro Belo Jardim II, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, David, Edenilton e o adolescente de 15 anos, haviam saído da igreja, e enquanto caminhava na rua, criminosos não identificados saíram de dentro de um veículo modelo Celta, de cor preta, e em posse de armas de fogo efetuaram vários tiros na direção das vítimas. David foi atingido com dois projeteis no peito e cinco na região das pernas. Já Edenilton foi atingido com um tiro que transfixou braço, atingiu o peito e abdômen. O adolescente foi ferido com um projétil que transfixou o braço. Após a ação,. os autores dos crimes fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância do suporte avançado foi enviada até ao local do crime. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a David que foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Populares ao verem Edenilton e o rapaz de 15 anos, também sangrando, os colocaram dentro de um veículo e os levaram a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Segundo Distrito. Na unidade de saúde, Edenilton recebeu os primeiros socorros e depois foi encaminhado por uma ambulância de suporte avançado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) em estado de saúde grave. Já o adolescente permaneceu na UPA, pois o projétil atingiu o seu braço e transfixou, não sendo necessária sua transferência.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).