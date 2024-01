Rio Branco terá provas do concurso da Petrobras com salários de R$ 5,8 mil

O recém-lançado concurso público da Petrobras, que prevê 916 vagas para nível técnico, além da formação de cadastro de reserva, acaba de receber uma atualização nas inscrições. A companhia está ampliando de 19 para 35 as cidades onde as provas objetivas serão aplicadas, um aumento de 84%, incluindo as capitais de todos os 27 estados do país.

Confira a lista atualizada dos locais de prova:

Rio Branco/AC

Maceió/AL

Manaus/AM

Salvador/BA

Fortaleza/CE

Brasília/DF

Vitória/ES

Goiânia/GO

São Luís/MA

Belo Horizonte/MG

Betim/MG

Campo Grande/MS

Belém/PA

João Pessoa/PB

Ipojuca/PE

Recife/PE

Curitiba/PR

Araucária/PR

Duque de Caxias/RJ

Itaboraí/RJ

Macaé/RJ

Rio de Janeiro/RJ

Natal/RN

Porto Alegre/RS

Canoas/RS

Florianópolis/SC

Aracaju/SE

Campinas/SP

Cubatão/SP

Mauá/SP

Paulínia/SP

Santos/SP

São José dos Campos/SP

São Paulo/SP

Palmas/TO

Além dos novos inscritos, os candidatos que já se cadastraram para o concurso também poderão alterar o local de prova para uma das novidades até o término das inscrições, em 31 de janeiro. O município selecionado para realizar a prova não está vinculado ao município da vaga à qual o candidato ou candidata está concorrendo. Segundo o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, o objetivo da ampliação dos locais de prova é democratizar o acesso ao concurso de abrangência nacional, aumentando a possibilidade de que candidatos de diferentes regiões do Brasil possam se inscrever.

“Estamos atendendo uma demanda que chegou até nós pelos próprios candidatos, e consideramos um pedido legítimo. A Petrobras é uma empresa de todo o Brasil, então nada mais justo do que as provas serem realizadas em todas as capitais, de norte a sul. Com isso, ampliamos as chances dos brasileiros de diferentes regiões poderem disputar uma vaga e tornar realidade o sonho de ser um empregado da Petrobras”, disse Jean Paul Prates.

A plataforma por onde as inscrições do concurso são realizadas precisará ficar fora do ar para o ajuste de inclusão das novas cidades entre as opções no momento da candidatura. O sistema estará suspenso para as adequações necessárias entre esta quarta-feira e o próximo domingo. As inscrições voltam a serem habilitadas normalmente na segunda-feira, dia 8 de janeiro.

O edital, os requisitos de formação para cada área, a quantidade de vagas e distribuição para cada polo e as cidades que fazem parte do polo podem ser consultadas no edital do processo seletivo: https://petrobras.com.br/quem-somos/concursos#oportunidades-abertas

Diversidade e inclusão

Este é o primeiro concurso da companhia com reserva de 20% de vagas para pessoas com deficiência, bem acima do percentual mínimo exigido por lei, que é de 5%. Nos últimos concursos, a Petrobras já vinha aplicando percentuais de reserva de vagas para PCD acima do mínimo exigido pela legislação. Além das vagas para PCD, o processo seletivo também reservará 20% das vagas para negros, conforme estabelece a lei.

As vagas são para profissionais de nível técnico nas ênfases: Enfermagem do Trabalho; Inspeção de Equipamentos e Instalações; Logística de Transportes (Controle); Manutenção (Caldeiraria, Elétrica, Instrumentação, Mecânica); Operação; Operação de Lastro; Projetos, Construção e Montagem (Edificações, Elétrica, Instrumentação, Mecânica); Química de Petróleo; Segurança do Trabalho; Suprimento de Bens e Serviços (Administração). A remuneração mínima inicial é de R$ 5.878,82.

A instituição organizadora do novo processo seletivo público será o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe). O processo terá validade de 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período uma vez, a critério da Petrobras.

Fonte: Petrobras