Rio Branco define equipe para estreia contra Santa Cruz pela Copa São Paulo de Futebol Júnior

A equipe do Rio Branco estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira, 4, Santa Cruz-PE, a partir das 15h15 (de Brasília), no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz.

Pelo grupo 16 da Copinha ao lado do Desportivo Brasil-SP e do Capivariano-SP. o Estrelão fechou a preparação no CT do Desportivo Brasil-SP, em Porto Feliz (SP), com treinamento de bolas paradas.

Para o duelo, a equipe deve ir a campo com Ricardo (Renan); Pedro Vinicius, Luís Guilherme, Negrão, Mikael, Caíque, Wesley, Cazemiro (Vitinho), Pedro Lucas, Igor e Kikinha.