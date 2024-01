Forte chuva que atinge Rio Branco faz nível de igarapés subir e preocupa Defesa Civil

A chuva que começou na quarta-feira, 3, e permanece durante o início de hoje na capital acreana é bastante significativa. Conforme relatório da Defesa Civil de Rio Branco, choveu nas últimas 24 horas 99,5mm. A quantidade de chuva representa 34,43% de toda a chuva esperada para o mês de janeiro, que é de 289mm.

Durante a madrugada desta quinta-feira, a coordenação da Defesa Civil percorreu os igarapés que cortam os bairros de Rio Branco e constatou que todos estão bastante cheios. Apesar de ainda estarem em suas calhas normais, como a chuva continua, a situação preocupa. “Por volta de duas da manhã, estive vistoriando os igarapés e realmente estão bastante cheios. A preocupação é que a chuva persiste e, por isso, estamos monitorando de forma constante”, destaca Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil.

Em março do ano passado, o transbordo de igarapés atingiu milhares de pessoas, desabrigando e provocando prejuízos a famílias da capital acreana.

Apesar da chuva forte, a Defesa Civil registrou poucas ocorrências na cidade. A mais séria foi uma árvore que caiu em cima de um comércio na região do bairro Manoel Julião.

O nível do Rio Acre permanece em uma cota baixa para o período (6,43m), mas as fortes chuvas no início do ano reforçam a preocupação da Defesa Civil com a possibilidade de uma enchente de grande porte no mês de fevereiro.