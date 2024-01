Ufac divulga edital com mais de 2 mil vagas em todos os cursos para o Sisu 2024

Na última sexta-feira, 29 de dezembro, a Universidade Federal do Acre (Ufac) divulgou edital oficial que rege a realização do processo seletivo onde disponibilizará 2,3 mil vagas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024.

A Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação destacou que o cronograma oficial com todas as datas envolvendo o processo de inscrição está disponível no edital.

A divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está previsto para o dia 16 de janeiro, posteriormente, ocorrem as inscrições para o Sisu que acontecem entre os dias 22 a 25 de janeiro, com o resultado consequentemente publicado no dia 30 deste mês.

A UFAC ressalta que as matrículas nas universidades irão iniciar no dia 01 de fevereiro e se encerrarão no dia 07. Os prazos para manifestar interesse nas listas de espera devem acontecer entre os dias 30 de janeiro até 07 de fevereiro, com as convocações previstas para este mesmo dia.