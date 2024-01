Taxas para emissão de carteiras identidades no Acre são reajustadas para R$ 114 e R$ 210

O Instituto de Identificação da Polícia Civil do Acre anunciou, por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), o reajuste nas taxas para a emissão da Carteira Nacional de Identificação (CIN). As novas tarifas entrarão em vigor a partir desta quarta-feira, 3, alterando os custos para obtenção tanto da cédula convencional quanto do cartão de policarbonato.

Anteriormente, os valores praticados eram de R$ 101,84 para a cédula da CIN e R$ 186,30 para o cartão de policarbonato. Com o reajuste, a taxa para a cédula convencional passa a ser de R$ 114,80, enquanto o cartão de policarbonato terá uma taxa de R$ 210.

“A adequação dos valores visa garantir a qualidade e a eficiência na prestação dos serviços de emissão de documentos de identificação. Os recursos provenientes dessas taxas são fundamentais para manter e aprimorar os sistemas e infraestrutura envolvidos no processo de emissão das carteiras”, informa o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva.

A Carteira Nacional de Identificação é um documento essencial para os cidadãos, sendo utilizado em diversas situações, como abertura de contas bancárias, participação em concursos públicos e acesso a programas sociais. O reajuste nas taxas reflete a atualização dos custos operacionais e tecnológicos envolvidos na produção e emissão das carteiras.