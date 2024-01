Em seu primeiro ano de mandato, a deputada federal Socorro Neri (PROGRESSISTA) se destacou como uma das parlamentares que foi muito além do festival de distribuição de emendas e do balcão de negócios em que se transformou a Câmara Federal nos últimos anos. Como uma mulher de opinião pública, ela remou contra a maré do radicalismo político e do fundamentalismo religioso. Se posicionou e votou com clareza em temas sensíveis à sociedade e caros ao país.

A deputada acreana esteve presente nos debates de alto nível da política nacional e internacional, por exemplo, na questão do Meio Ambiente e Educação. Quando necessário perfilou ao lado do governo federal a favor de toda sociedade sem cair na vala comum do debate raso e medíocre das ideologias de fachada das redes sociais, que procuram dividir o Brasil em dois: os bons contra os maus.

Apesar das atividades, Socorro Neri não negligenciou sua presença no estado. Manteve agenda cheia por todo o interior ao lado do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA). Foi presença marcante nas atividades da Secretaria de Educação, Esporte, Segurança, Saúde e Cultura. Representante legítima na luta contra a violência doméstica e pela igualdade entre mulheres e homens. Conduz o PROGRESISTA no árduo e difícil processo eleitoral deste ano. Por essas e outras, ela é destaque da COLUNA porque foi além das emendas parlamentares.

“Você não pode esperar construir um mundo melhor sem melhorar os indivíduos. Para esse fim, cada um de nós deve trabalhar para o seu próprio aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, compartilhar uma responsabilidade geral por toda a humanidade.” (Marie Curie, cientista)

. O jornalista Sílvio Martinello, em sua coluna GAZETINHAS, foi o primeiro a chamar o delegado Walter Prado de “O xerife”.

. Com o seu jeitão bem peculiar, Walter Prado lembrava mesmo os xerifes dos filmes do Oeste Americano, retratado no filme Tomb Stone, que narra a história de Wyatt Earp.

. Para quem não sabe, a vida de Walter Prado é também uma história de superações.

. Certa vez, um jovem repórter chegara à maltratada cidade de Tarauacá (à época, administrada pelo prefeito Jasone do PT) para um trabalho específico em uma aldeia no Rio Gregório.

. Walter Prado soube da presença da equipe.

. Não vacilou: foi até o hotel.

. Bigode imponente, postura altiva. Adiantou-se no cumprimento e abarcou:

. “Queiram o que for, pode pedir. A cidade é minha!

. O repórter era Itaan Arruda.

. O ano de 2023 foi muito propício ao ex-governador e senador Jorge Viana, presidente da APEX.

. À frente da APEX, que a princípio poucos sabiam o que era e o que fazia, Jorge Viana projetou a instituição no cenário local, nacional e internacional bem ao seu estilo de administrador eficiente.

. É por essas e outras que o presidente Lula o convidou para disputar o Senado em 2026.

. Com isso, é bem possível que tenhamos na disputa pelas duas vagas ao Senado:

. Jorge Viana, Gladson Cameli, Márcio Bittar e Sérgio Petecão… por enquanto!

. Macunaíma, colocaram seu nome numa lista para vereador em Rio Branco…

. “Quem foi a cria de uma ronca e fuça que fez isso”?

. Calma, home! É rede social; rede é rede, vem de tudo!

. Eber Machado e Neném Almeida disputam uma vaga na Câmara Municipal este ano;

. Já podem comprar o paletó!

. Bom dia!