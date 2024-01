Roberto Duarte participa do lançamento do curso “Mãos de Princesa” no bairro Eldorado

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) marcou presença no lançamento do curso de manicure “Mãos de Princesa” no bairro Eldorado, em Rio Branco . O projeto é fruto de uma colaboração entre o parlamentar e a Associação Restaurando Vidas, evidenciando o compromisso do deputado com iniciativas que promovem o desenvolvimento local.

Enquanto deputado estadual, Roberto Duarte destinou uma emenda para viabilizar o curso, reforçando seu apoio à capacitação profissional e à geração de renda na comunidade. Em suas palavras, o parlamentar expressou seu desejo de que as alunas tirem o máximo proveito do curso, enxergando-o como uma oportunidade valiosa para agregar uma renda extra às suas famílias.

O curso “Mãos de Princesa” não apenas oferece habilidades práticas na área de manicure, mas também representa um meio para empoderar as mulheres da região, possibilitando que se tornem empreendedoras e contribuam ativamente para o sustento de suas famílias.

O deputado expressou sua gratidão à idealizadora do projeto, Edini Figueiredo.

“Estou muito feliz em ver a concretização desse projeto, destinei a emenda para a realização desse curso de manicure para que as mulheres da comunidade possam desenvolver essa atividade e ter uma nova oportunidade de renda. Agradeço a parceria com a Associação Restaurando Vidas, em nome da Edini Figueiredo. “, disse Roberto Duarte.