Registro de armas no Acre caiu 86% em 2023 em relação ao ano anterior, diz Polícia Federal

A Polícia Federal divulgou que o ano de 2023 foi de redução no número de novos registros de arma de fogo em todo o país. Conforme balanço, no ano, segundo dados do Sistema Nacional de Armas (Sinarm), o número reduziu em quase 82% em relação a 2022.

No Acre, os números que constam no site da Polícia Federal, mostram que no estado a redução foi ainda maior. Em 2022 foram registradas 1.647 novas armas nas três categorias: caçador de subsistência, cidadão comum ou servidor público, que tenha o porte por prerrogativa de função.

Das armas registradas naquele ano, foram 27 carabinas, 266 espingardas, 910 pistolas, 123 revolveres e 321 rifles.

Já no ano passado, o número de novos registrou caiu quase 86% acima da média nacional. Foram contabilizados apenas 235 armas registradas, sendo 7 carabinas, 55 espingardas, 135 pistolas, 12 revolveres e 26 rifles.