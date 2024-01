Piloto morre após helicóptero cair em fazenda no Maranhão

Um helicóptero caiu nesta terça-feira (2) em uma fazenda em Santa Luzia, município a 294 km de São Luís, capital do Maranhão. O piloto, de 43 anos, era o único tripulante e morreu na hora. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Segundo informações do portal de notícias g1, o helicóptero aplicava produtos de lavoura de uma fazenda no interior do Estado. O piloto realizava pulverização de veneno em uma mata da propriedade quando a aeronave caiu e pegou fogo.

O Poder360 entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão e solicitou uma nota sobre o acidente, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para manifestação.

Com informações de Poder 360.