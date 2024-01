MP pede explicações sobre contratação de namorada de secretário que não tem especialização

Após publicação da reportagem do ac24horas que mostra denúncia de que a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) teria contratado, por meio de concurso público, a médica Kássia Krishna Severino do Valle como ginecologista/obstetra, sem que a mesma tivesse concluído sua especialização, o que era exigido pelo edital, surgiu a informação de que a profissional é namorada do atual secretário de Urbanismo do Acre, Egleuson Santiago.

Em nota, a Sesacre afirmou que todos os trâmites foram cumpridos e citou um parecer do Conselho Regional de Medicina (CRM) do Acre atestando que a candidata estava apta para as funções exigidas ao cargo.

Para não deixar dúvida sobre uma possível interferência do gestor no caso, Egleuson Santiago esclareceu à reportagem que o relacionamento de ambos é posterior à contratação de Kássia pela Sesacre. “Ela tomou posse em junho, quando eu não a conhecia. Existe um mês e meio que a conheço e é isso. Os fatos são exatamente esses”, disse Santiago.

Ministério Público pedirá explicações à Sesacre

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) também se posicionou sobre o assunto após a publicação da reportagem. Conforme assessoria de imprensa, o MPAC vai oficiar a Secretaria Estadual de Saúde para prestar esclarecimentos em relação a um possível erro administrativo na contratação da médica.