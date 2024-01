Justiça decreta prisão preventiva de dupla que matou tio e sobrinho em bar de Rio Branco

Em audiência de custódia realizada na Vara de Plantão no Fórum Criminal na Cidade da Justiça, Mayke Wisley Oliveira dos Santos, conhecido como “Mutante”, e Roniscley Ribeiro da Silva, tiveram as prisões preventivas decretadas pelo juiz Clóvis Augusto Cabral, devido ao latrocínio de José de Góes Ferreira, 55 anos, e seu sobrinho, Natanael Góes Santos, 34, no Bar Fé em Deus na BR-364, no Albert Sampaio, Segundo Distrito de Rio Branco, no último sábado, 30 de dezembro de 2023. A informação foi divulgada pela TV5 na manhã desta quarta-feira, 3.

A prisão dos assassinos ocorreu em uma residência no bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco por Policiais Militares do 2° Batalhão na tarde de domingo, 31, último dia útil do ano passado.

Com a prisão, a Polícia Civil tem um prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito. Os dois criminosos foram encaminhados ao presídio Francisco de Oliveira Conde, na capital.

Mayke Wisley Oliveira dos Santos e Roniscley Ribeiro da Silva já tem passagens pela polícia por crimes de homicídios.