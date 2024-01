Acre tem a maior taxa de expansão em cirurgias eletivas do SUS em todo o país

A secretaria estadual de saúde (Sesacre) pretende zerar a fila de cirurgias do Sistema Único de Saúde (SUS) ainda em 2024. A informação foi revelada pelo gestor da saúde, Pedro Pascoal, ao ac24horas. Atualmente, o estado conta com cerca de 8,7 mil pacientes na espera pela realização do procedimentos. Contudo, o planejamento com data de início dos procedimentos deste ano ainda deve ser divulgado.

Pascoal informou que, com base em dados da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o Acre possui a maior taxa de expansão de cirurgias eletivas entre todas as unidades da federação. “O estado do Acre foi o que mais teve aumento significativo no número de pacientes operados e ficamos por seis meses consecutivos como o estado que mais cumpriu metas com o plano”, explicou.

O gestor da saúde contou que o Acre conta com mais de R$ 5,1 milhões para dar continuidade aos serviços este ano de 2024. “A nossa meta é que nos próximos anos a gente entre nessa meta dos pacientes zerados por filas de cirurgias eletivas do SUS”, declarou, dizendo que o foco do governo será as cirurgias de subespecialidades, como cardíacas, pediátricas, ortopédicas, de cabeça e pescoço e pacientes oncológicos.

Dados apresentados pelo secretário revelam que, somente em 2023, foram realizadas 12.628 cirurgias no Acre, sendo 7067 eletivas e 5561 pelo programa Opera Acre.

Nível Federal

Um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde divulgado pela Agenda Brasil, mostra que, até outubro de 2023, 250 mil cirurgias foram realizadas no país – mais de 70% da meta do Programa Nacional de Redução de Filas, com isso, Tocantins, Sergipe, Piauí, Paraíba e Mato Grosso do Sul podem zerar suas filas de cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme previsão do órgão do governo federal.

O investimento anunciado pelo governo federal é de R$ 600 milhões voltados a reduzir a espera de pacientes por procedimentos que ficaram represados – principalmente durante a pandemia de covid-19. A meta é realizar mais de 500 mil cirurgias da fila declarada pelos