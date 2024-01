Zezinho Barbary libera recursos para Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo

No apagar das luzes de 2023, o deputado Zezinho Barbary (Progressistas) conseguiu liberar junto ao Governo Federal mais de R$ 471 mil para reforçar a Saúde de Cruzeiro do Sul e também a Infraestrutura urbana e rural do município de Marechal Thaumaturgo.

Desse total, foi trasferido para a conta da Prefeitura de Cruzeiro do Sul mais de R$ 226 mil, por meio do Ministério da Saúde, para a aquisição de novos equipamentos e materiais permanentes para a demanda da Unidade Básica de Saúde Zinho Santos.

Com o investimento adquirido pelo deputado Zezinho Barbary será possível melhorar ainda mais os atendimentos ambulatoriais e apoio logístico da UBS, que é apontada como referência em atendimento da população da zona rural e urbana de Cruzeiro do Sul, além de dar suporte para pacientes de municípios localizados na fronteira do Juruá com o Estado do Amazonas.

Mais R$ 471, 4 mil liberados por Zezinho Babary são provenientes de um convênio, firmado entre o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e a Prefeitura de Marechal Thaumaturgo para a aquisição de uma retroescavadeira.

De acordo com o parlamentar, o novo equipamento é de grande importância para a população porque será utilizado pela prefeitura nas zonas urbana e rural e ribeirinha para a execução dos trabalhos de pavimentação de ruas, abertura de ramais e açudes para os produtores.

“Sigo trabalhando a atento, mesmo no período de recesso parlamentar, no sentido de ajudar e oferecer condições às prefeituras municipais para atender as demandas dos moradores e das gestões” – garantiu Barbary.