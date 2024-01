Progressistas terá até abril para decidir entre Tião Bocalom e Alysson Bestene

O PROGRESSISTA terá até o início de abril para decidir entre a reeleição do prefeito Tião Bocalom e a candidatura do secretário de Articulação Política, Alysson Bestene. Muito embora, dentro da Executiva Municipal a opção Alysson já tenha sido feita, o grupo do atual prefeito acredita que ainda é possível rever essa posição.

“Não vou me preocupar com isso agora, minha meta são as mais de 70 obras que preciso iniciar e realizar na cidade. Política a gente decide nos 45 minutos do 2º tempo do jogo”, diz Bocalom, para quem o ex-presidente Jair Bolsonaro abriu as portas do Partido Liberal (PL).

A definição ainda passa pelo posicionamento pessoal do governador Gladson Cameli, que já declarou apoio a Alysson Bestene, mas, vez por outra, sugere um amplo entendimento dentro do partido. Alguns segmentos do PP defendem o diálogo com o MDB de Flaviano Melo e Marcus Alexandre, principalmente quando o foco é em 2026 azedando o caldo ainda mais.

“Esconda a sua força e aguarde a sua vez”. (Deng Xiaoping)

. Deixar o mesmo grupo político passar mais de oito anos em uma prefeitura é um desastre para a cidade e só favorece a corrupção.

. Se sentem os donos dos recursos públicos, da cidade e das pessoas.

. Xô Satanás!

. Oito anos ainda vai…, porém, mais do que isso é burrice dos eleitores; aguentar as mesmas caras na gestão é dose para elefante.

. E o ex-deputado Jenilson Leite com o seu PSB vão para onde mesmo?

. O PSB já foi um grande partido no Acre.

. Como se sabe, tudo tem começo, meio e fim.

. É possível no futuro uma aproximação entre o PROGRESSISTA e o MDB?

. Em se tratando de política, tudo é possível!

. A deputada federal Socorro Neri (PROGRESSISTA) esteve bem acima da média no parlamento em seu primeiro ano de mandato.

. Os que acompanham o seu trabalho afirmam que ela esteve envolvida nos debates mais importantes do Brasil e do mundo.

. Não reduziu o mandato em apenas e tão somente distribuição de emendas parlamentares; foi além, muito além como deve ser.

. Em Tarauacá a última pesquisa do ano coloca o ex-prefeito Rodrigo Damasceno bem à frente do também ex-prefeito Vando Torquato.

. “Sou filho de Sena Madureira, amo minha cidade, meu sonho é ser prefeito para contribuir com o seu crescimento”. (deputado federal Gerlen Diniz (PROGRESSISTA))

. Outro que sempre apareceu bem nas pesquisas!

. O prefeito Mazinho Serafim (Podemos) quer provar o contrário derrotando Gerlen.

. Uma bela disputa!

. Macunaíma, onde foi que você andou asfaltando mais de 50 ruas nessa tua cidade isolada do mundo?!

. “Você acha que alguém vai vir aqui contar, é?! Só estô tu”!

