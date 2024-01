Governo divulga resultado de exame psicotécnico de concurso da saúde da Polícia Militar

O governo do estado divulgou no Diário Oficial desta terça-feira, 2, o governo do Acre, o resultado preliminar do exame psicotécnico do concurso público para provimento de vagas de Aluno Oficial Combatente e Segundo-Tenente Estagiário de Saúde da PMAC, conforme o Edital n.º 001 Sead/PMAC, de 25 de maio de 2023.

Os candidatos aprovados devem, no prazo de até dois dias a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado preliminar, até o dia 3 e 4 de janeiro, solicitar a entrevista de devolução, cujo objetivo é esclarecer dúvidas a respeito da Avaliação Psicológica e dos motivos que determinaram sua reprovação.

A entrevista de devolução será realizada no dia 8 de janeiro de 2024, em local previamente agendado após a solicitação do candidato.