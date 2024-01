Bocalom cobra secretário e empresa por não ter ninguém em obra às 6h da manhã

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acordou cedo nesta terça-feira, 2, e antes das 6 horas da manhã, e fez uma visita à obra do elevado da estrada Dias Martins. O investimento da obra é de R$ 15 milhões de recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco e a previsão para entrega do serviço é de até 8 meses. A TL Engenharia é a responsável por executar o serviço de construção,

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito reclamou do secretário, sem mencionar qual, por não ter cumprido com o horário que havia sido acordado, e também com a empresa responsável pela obra por não ter ninguém, apesar do horário muito cedo.

“Eu mesmo tive que abrir a porta, combinei que 6 horas da manhã era para tá todo mundo aqui, mas ninguém chegou, já cobrei o secretário e também vou cobrar a empresa. Este ano não é ano de ficar enrolando, é ano de mostrar resultado”, disse Bocalom.