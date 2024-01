Gladson Cameli celebra com o povo do Juruá a chegada de 2024

Pelo segundo ano consecutivo, foi proporcionada pelo governo do Estado e parceiros uma linda festa para o Vale do Juruá celebrar a chegada do ano novo. O governador Gladson Cameli juntou-se às milhares de pessoas que lotaram as dependências do estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, neste domingo, 31, para dar boas-vindas ao ano de 2024 durante o Réveillon da Família.

Gladson saudou seus conterrâneos, protagonizou momentos de interação e, demonstrando alegria e satisfação, realizou a contagem regressiva para a chegada de 2024. Ao lado de familiares, amigos, do secretário de Estado, Jonathan Donadoni, e de figuras de sua base governista, o chefe do Poder Executivo aproveitou a oportunidade para deixar uma mensagem de fé e esperança a todos.

“Meu povo, que essa nova jornada seja encarada com fé, união e com a certeza de que esse será o melhor ano das nossas vidas. Que cada um de vocês tenham orgulho de si, e que possamos unir forças para construir um Acre cada vez melhor. Nesse verdadeiro encontro das famílias, não somente do Juruá, mas de todo o estado, que todos possam sair daqui com as energias renovadas e com a esperança de viver num mundo de igualdades e mais próspero”, proferiu o governante acreano.

O espetáculo de boas-vindas ao novo ano contou com apresentações de artistas da região, queima silenciosa de fogos de artifício e teve como principal atração da noite o show da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo. O público, que ultrapassou a marca de 40 mil presentes, agradeceu à organização pelos benefícios trazidos por meio do evento.