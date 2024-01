Em Xapuri, população dá boas-vindas a 2024 com show pirotécnico e bandas locais

Como já é tradicional, a população de Xapuri foi para as praças São Gabriel e Barão do Rio Branco, o principal espaço de eventos da cidade, para receber o novo ano.

Na Princesa do Acre, o show da virada foi animado exclusivamente por bandas e outros locais artistas locais, como o DJ Alessandro Lima e a Banda Suingue Mania.

O grande público que compareceu à area de realização do réveillon da prefeitura começou a se concentrar no local logo mesmo antes do fim da celebração de ano novo na igreja de São Sebastião.

Com um esquema de segurança envolvendo agentes de todas as forças de segurança, a festa foi programada para entrar madrugada a dentro, com prese encerramento às 4 horas da manhã.