Pesquisa Data Control: Gerlen Diniz lidera com 52 e Alípio tem 15% em Sena

Uma pesquisa de intenção de votos para a prefeitura do município de Sena Madureira realizada pelo Instituto Data Control, mostra o deputado federal Gerlen Diniz (PP) liderando com 52,7%, seguido pelo candidato do atual prefeito Mazinho Serafim, Alípio Gomes, do MDB, com 15,5%. Altemir Lira apsrece em terceiro com 6,1%.

Os demais candidatos aparecem na sequência: Danielzinho com 5,4%, Elvis Danny com 4,7%, Bruno do Posto Roselão com 1,4%. Brancos e nulos somam 6,8%, não sabem 7,4%.

Em outro cenário estimulado onde aparece apenas os nomes dos principais candidatos, Gerlen Diniz (PP) lidera com 66,7%, seguido por Alípio Gomes com 20,4%. Nulos somam 8,2% e não sabem 4,8%.

O Instituto Data Control também realizou um cenário espontâneo, quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados aos entrevistados. Nessa pesquisa Diniz também lidera com 25%, Alípio Gomes tem 7,4%, Mazinho Serafim, que não concorre aparece com 6,1%. O nulo soma 2% e não sabem 59,5%.

Já no cenário rejeição a conjuntura muda, Alípio Gomes lidera com 19,9%, Gerlen Diniz vem com 15,5%. Altemir Lira e Elvis Danny são os menos rejeitados com 6,1%.

A pesquisa ouviu 148 entrevistados no dia 23 de dezembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3% para mais e para menos.