Gladson diz que governar não é um mar de rosas e promete entregar obras em 2024

O governador Gladson Cameli revelou o que fica para trás em 2023 e quais as expectativas para 2024. O chefe do executivo lembrou do apoio que recebeu da família e prometeu entregar obras importantes no ano que se inicia.

Cameli disse que 2024 é o ano da entrega de grandes obras no Acre, e que a construção de casas populares deve apoiar o trabalho social desenvolvido pelo governo. “Temos muitas obras para entregar e dar continuidade, como casa populares a serem construídas e muito trabalho social. Vamos entregar a ponte da Sibéria e Variante, em Xapuri, a conclusão da rodovia AC-405 em Cruzeiro do Sul, a primeira fase da Nova Maternidade, a primeira fase do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, o Centro Integrado de Esporte e Lazer para a Comunidade (CIEC) da Estação Experimental, a nova sede do Proco, reforma do Hospital Infantil com aumento de leitos prevendo um possível aumento de síndromes gripais, e, acima de tudo, vamos trabalhar muito para cuidar das pessoas e desse diamante que é o Estado do Acre”, afirmou.

Fazendo um retrospecto da vida pessoal durante 2023, o governador disse que construiu bases cada vez mais sólidas com a família, amigos e o trabalho. “Avançamos muito em 2023, mas vamos avançar muito mais em 2024. Sou um homem de fé e otimista por natureza. Acredito que 2024 será um bom ano para todos nós”. O gestor avalia que as dificuldades enfrentadas em 2023 – sem citar quais -, aconteceram para fortalecê-lo: “Com Deus no coração, a gente vence todas as batalhas”.

O chefe do executivo admitiu que a governança “não é um mar de rosas”, mas é o caminho escolhido por ele mesmo. “Eu escolhi ser governador. Trabalhei, busquei e tornei este sonho realidade […] se você me perguntar se eu mudaria meus sonhos, a resposta é não”.