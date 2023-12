Boi nelore anda no Centro de Cruzeiro do Sul no último dia do ano

Em Cruzeiro do Sul, nas primeiras horas deste domingo, 31, último dia de 2023, um boi andava livremente pela região central da cidade. Com uma corda no pescoço, o animal, que parece ser um nelore, caminhava pela Avenida Mâncio Lima. Ninguém apareceu para pegar o boi que seguia rumo à Ponte da União.

As pessoas paravam para ver o animal, que andava pela avenida e calçada da via.

A Polícia Militar não foi acionada para atender a nenhuma ocorrência relacionada ao animal. Segundo o Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, a responsabilidade é do dono do animal em caso de dano ao patrimônio público ou privado, ou ataque à pessoas.