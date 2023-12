Bocalom sonha com novo amor em 2024 e pede que todos tenham muita fé em 2024

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, fez um balanço de seu mandato em 2023, avaliou a importância do carisma para as eleições de 2024 e revelou que espera ter ao seu lado uma companheira que possa entendê-lo.

Bocalom disse que espera que, em 2024, os projetos de construção civil ajudem a impulsionar a economia local. Segundo o prefeito, a construção de duas mil unidades habitacionais já está encaminhada, sendo parte dessas unidades direcionada a funcionários públicos.

Outro destaque da gestão em 2023, segundo Bocalom, é a educação. O gestor anunciou que a Secretaria Municipal de Educação adquiriu uma metodologia israelense, de estudo e incentivo à aprendizagem matemática, que será instalada em todas as unidades escolares de Rio Branco. Outro projeto na educação que anima a gestão é a construção de quatro creches para crianças de 0 a 2 anos e de 2 a 4 anos, com recurso próprio estimado em R$ 20 mi.

Bocalom fez questão de mencionar a atuação silenciosa, mas eficaz, do mecanismo de controle ambiental municipal, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente: “Pela primeira vez o nível de fumaça em Rio Branco em época de queimadas ficou aceitável, enquanto outras capitais do norte queimavam. Mecanizamos áreas em torno de Rio Branco, onde produtores tinham que queimar para conseguir plantar; o lixão nunca queimou depois que assumimos; os nossos fiscais ambientais agora trabalham em orientação, educação, e não mais multando as pessoas acompanhados de polícia. Isso é mais saúde e qualidade de vida”, disse.

A “grande diferença” do mandato em 2023, segundo Bocalom

Tião Bocalom diz que faz grande diferença em seu mandato, o fato de seus secretários se comportam como um time, agindo como um sistema organizado, e usou como exemplo o caso da grande cheia enfrentada na capital em março de 2023: “Não ficamos fazendo como se fazia antes; chamar o Jornal Nacional pra pedir ajuda, dizendo que Rio Branco está se acabando em água. Não, assumimos a responsabilidade e fizemos o que devemos fazer. Todas as secretarias de Rio Branco, todos os secretários, a gestão inteira, todo mundo virou Defesa Civil e foi carregar sacolão, colchão, itens de limpeza, todo mundo foi pra guerra junto. Duas semanas depois daquele desastre nós já tínhamos limpado a cidade e as pessoas que perderam seus bens, fizemos programas para beneficiá-las. Essa união entre as secretarias é um paradigma que eu, o Bocalom, quebrei, e isso só beneficia a população”, afirmou.

Bocalom espera ter companheira ao seu lado em 2024

Viúvo, Bocalom disse que espera ter ao seu lado, companheira que o compreenda: “que em 2024 eu possa ter perto de mim uma pessoa que seja do meu tipo, que consiga me entender, que tenha o mesmo ritmo para trabalhar. Espero encontrar essa pessoa que em 2024 esteja do meu lado”.

O peso do carisma nas eleições de 2024

A pergunta feita ao prefeito Tião Bocalom era contextualizada nas eleições de 2022: “O governador Gladson Cameli conseguiu sair vitorioso em 2022, mesmo tendo desfeito alianças e sofrendo ataques pesados de adversários que citaram em debates a Operação Ptolomeu. Em grande parte, colunistas políticos avaliam que a vitória do governador se deu pelo carisma. Os mesmos colunistas avaliam que esta característica, o carisma, lhe falta. Que peso o senhor avalia que o carisma terá nas eleições de 2024?”.

“Carisma não é tudo, a coisa pública não é feita só de carisma. Tem que trabalhar com ações concretas, são essas ações que valem. Mesmo assim, tenho certeza que mesmo em termos de carisma, este ano seria bem melhor avaliado que ano passado, mas em função da diminuição dos ataques de pessoas ligadas ao governo, que eram as que mais me atacavam. Os ataques da turma do PT eram naturais pra mim, porque lutei contra eles mais de 20 anos, mas os ataques da turma do governo eu não esperava. O Gladson ficava quieto, mas o comando lá deles mandava bater no Bocalom, batiam em mim como se eu fosse um grande inimigo, aquilo dificultou muito a melhoria da minha imagem. Mas aquilo que é verdadeiro, que não é mentiroso, ninguém desmancha. A verdade é que eu gosto de trabalhar pras pessoas, que não mexo com coisa errada, e agora a população está entendendo isso. Estou na política para servir, me considero um sacerdote a serviço da população, e contra o trabalho não há adversário”, defendeu Bocalom.

Bocalom ainda estima ter Gladson em seu palanque em 2024

Ao falar sobre um possível apoio do governador Gladson ao seu nome nas eleições de 2024, o prefeito da capital citou o motivo do distanciamento dos dois, que foi o fato de o governador ter apoiado a volta da ex-prefeita e agora deputada federal Socorro Neri para a Prefeitura de Rio Branco, em 2020, dando a “liberdade” para que, em 2022, Bocalom também pudesse apoiar um candidato adversário de Gladson para o governo.

Segundo Bocalom, em conversa com o governador em 2021, o prefeito chegou a interceder para Gladson que conversasse com Petecão, incentivando que o senador desistisse de sua candidatura ao governo: “Eu disse: ‘governador, veja com o Petecão para ele não ser candidato, que eu lhe apoio, mesmo o senhor não tendo me apoiado'”.

Apesar do passado, o prefeito de Rio Branco assume a importância de contar com a máquina do governo: “com certeza tem um peso muito grande, uma estrutura cinco ou seis vezes maior do que a da prefeitura. Tenho o maior carinho pelo Gladson, respeito muito. É importante para mim se estivessem em meu palanque e eu vejo que a união da direita é importante, para não deixarmos a esquerda voltar ao poder em Rio Branco”.

Fala aos cidadãos de Rio Branco

“Digo que tenham muita fé em Deus. 2024 será um ano melhor, vamos fazer grandes investimentos, gerar empregos. Feliz ano novo, que tenham saúde, paz, prosperidade e vamos estar sempre juntos. Vamos fechar 2024 como o melhor prefeito que já passou em Rio Branco, essa é minha meta, um senhor de 70 vai ter passado e sido o melhor prefeito dessa cidade”, disse o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.