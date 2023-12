Bocalom premia vencedores do concurso de ornamentação de natal

Na noite deste sábado, 30, na Praça da Revolução, a prefeitura de Rio Branco realizou a premiação do concurso de ornamentação ‘Natal de vida, Esperança e Dignidade’, em parceria com a Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), Associação Comercial do Acre (Acisa) e Federacre. Na ocasião, foram premiadas ruas, casas, carros, motos e bicicletas – que obtiveram melhores decorações natalinas.

Com novas categorias, diferentes das edições anteriores, o diferencial este ano foi 30 casas premiadas, distribuídas em grupos de dez para cada regional, além de dez ruas, uma em cada regional. O valor total das premiações do concurso chegou a R$ 300 mil.

Presente na solenidade, o prefeito Tião Bocalom (PP) contou que está contente com o Natal de 2023 e revelou que o concurso é pioneiro no país. “Então, eu tô feliz com esse Natal, a gente encerra o ano de 2023 com um belo Natal, esse concurso é pioneiro a nível do Brasil. Então, só agradecer imensamente a cada um que participou aqui esperando fazer o melhor resultado. Quero agradecer a população que tá aqui no entorno, hoje tá todo mundo aí”, declarou.

Veja os premiados:

BICICLETAS

A premiação nessa categoria chegou a R$ 7,3 mil reais

1° Murilo de Melo Menezes

2° Viviane Santiago da Silva

3° Josiane Santiago da Silva

4° Mauro Henrique Medeiros da Rocha

5° Endril Silva Lima

6° Raidson Ferreira

7° Lourdes dos santos Vidal

BARES E RESTAURANTES

O valor da premiação aos ganhadores chegou a R$ 45 mil

1° Hamburgão do Paulão R$ 20 mil

2° Doce de leite R$ 15 mil

3° Parrilha Burg R$ 10 mil

MOTOCICLETAS

A premiação chegou a R$ 12,5 mil

1° Kleber Lopes de Lima

2° Karla katribe beri Telles

3° Thiago

CARROS COMUNS

A premiação geral foi de R$ 20 mil reais

1 Ana Paula da Silva Silva Xavier

2 Jose cornelio de Oliveira Júnior

3 Ingrid Aline Martins nepomuceno

4 Alexandro Lima da Silva

5 Samuel Barbosa Macedo

6 Efraim Braga dos Santos

7 Ellen Cristina de Sousa Santos

8 Marivaldo de Paula Silva

9 João Lima mepomuceno

10 Manoel Rufino de Araújo

RESIDÊNCIAS

Nessa categoria o total da premiação chegou a R$ 90 mil

REGIONAL I – BELO JARDIM

1 Raimunda Nonata

2 Marilene Rodrigues da Silva

REGIONAL II – CADEIA VELHA

1 Marisa Vasconcelos macambira

2 Maria José da graças Ferreira Brasil

3 Maria Juscileide vale justa Lima

REGIONAL X – VILA ACRE

1 Aderina Montenegro Ribeiro

2 Moisés Brito Gomes

3 Adelinda Violeta Pinto Pereira

REGIONAL VII – SÃO FRANCISCO

1 Cláudia Cristianez de Sousa

REGIONAL VIII – 6 de AGOSTO

1 Maria Ribeiro da Silva

2 Maria luzinete Morais de Oliveira

REGIONAL IX – TANCREDO NEVES

1 Maria de Nazaré de Lima Caetano

2 Thaylene Roberta Gomes da Silva

3 Terezinha Vieira da luz dias

REGIONAL VI – BAIXADA

1 Margarida Rodrigues Daniel

2 Deusimar versoza de Magalhães

3 Gileno Souza Roque

REGIONAL IV- ESTAÇÃO EXPERIMENTAL

1 Edson da Silva Marques

2 Anny Gabrielle Oliveira de Lima

3 Aurilio Fernandes de Lima

REGIONAL V – FLORESTA

1 Matheus de Araújo da Silva

2 Eliane Maria Soares

3 Victor Silva e Silva

REGIONAL III – CALAFATE

1 Adriano Pinho Cavalcante

2 Cristiane Nascimento da Silva

3 Gleycilene Araújo de Oliveira

CARROS ANTIGOS

Na categoria dos carros antigos, a promoção chegou a R$ 20 mil reais.

1° Rômulo Morais do Nascimento

2° Frederico Augusto Zani Aragão

3° Paulo Sarquiz

4° Gelson Leandro

COMÉRCIOS

1° Hotel Nobile

2° Doces regionais

3° Exclusivite