Senador Alan Rick entrega pá carregadeira em Capixaba oriunda de emenda

Nesta sexta-feira, 29, o senador Alan Rick e o prefeito de Capixaba, Manoel Maia, entregaram uma pá carregadeira que ajudará os produtores rurais de Capixaba. A entrega foi realizada no Assentamento Nova Promissão, na zona rural do município, onde 144 famílias se dedicam ao cultivo de frutas como maracujá, acerola, melancia, graviola e outras.

A pá carregadeira foi adquirida com emenda de R$ 1,8 milhão destinada pelo senador, que também contempla a aquisição de outras máquinas agrícolas como tratores tobatas e escavadeira hidráulica.

“Nós vínhamos sofrendo muito com a falta de condições de fazer a destoca, então esse trator vai ser essencial pra nós e também algumas barragens que precisam ser feitas tendo em vista que o nosso assentamento já é o que mais produz frutas em Capixaba e a gente necessita muito da água. Veio em boa hora e a gente agradece só tem que agradecer ao senador e ao prefeito.” – explicou o presidente da Associação Nova Promissão, Francisco de Assis.

O prefeito Manoel Maia destacou que “essa já é a segunda pá carregadeira entregue ao município com emenda do senador Alan Rick. A primeira está sendo usada para a melhoria dos ramais”.

O senador aproveitou para anunciar novos investimentos no município.

“Até aqui já foram mais de R$ 12 milhões em emendas para os mais diversos investimentos em Capixaba. Hoje, demos mais um passo para o fortalecimento da agricultura familiar. Para o ano que vem, tem mais R$ 1 milhão para o custeio de ações de apoio à agricultura familiar, R$ 2 milhões para a construção de uma quadra de grama sintética coberta onde será desenvolvido o trabalho da Escolinha de Futebol Passaporte para Vitória, do Instituto Léo Moura, também com emenda do senador; mais R$ 1 milhão para custeio de outras ações da prefeitura, mais R$ 400 mil para a reforma da UBS Idelfonso Cordeiro e mais R$ 1,6 milhão para a compra de equipamentos e material permanente para a saúde. Isso, só de execução da prefeitura porque com o governo do estado ainda tem os investimentos na Assistência Técnica, por exemplo, e muito mais.” – disse.

O município de Capixaba já é considerado um dos maiores produtores de maracujá do estado do Acre e outras culturas também vêm se desenvolvendo.

Para o secretário de Agricultura, Sandro Marcelo, esse apoio de quem está no parlamento é fundamental. “Já somos os que mais produzem maracujá, milho, soja, abacaxi, estamos avançando no plantio e colheita da acerola e do café. Com essa segunda máquina vamos conseguir fazer muito mais. Então, só agradecer ao senador pelo olhar atento às necessidades dos produtores do nosso município e de todo o estado” – concluiu.

Também participaram do ato de entrega, o tesoureiro do União Brasil Acre, Jairo Cassiano, o ex-prefeito do Bujari, Michel Abrahão, os vereadores de Capixaba, Amilton Costa, Clenilda, Sandoval e França.