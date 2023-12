PP oficializa pré-candidatura de Rodrigo Damasceno a prefeitura de Tarauacá em 2024

Na última quinta-feira, 28, o ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, teve sua pré-candidatura oficializada pelo partido Progressistas para a disputa da prefeitura do município de Tarauacá, nas eleições municipais de 2024. O ato ocorreu no Sinteac, localizado na terra do abacaxi.

Durante trecho do seu discurso, divulgado nas redes sociais, Damasceno disse que vai trabalhar bastante em 2024. “Vão ser vocês que vão governar comigo, agora não tem vitória, ela depende do nosso esforço, então, vamos aproveitar cada dia de 2024”, declarou.

Presente na solenidade, a presidente do PP municipal em Rio Branco elogiou Rodrigo e disse que será aliada em sua campanha. “A população da minha querida Tarauacá merece dias melhores, e estes se constroem de forma coletiva, com planejamento e foco nos interesses públicos. E o Dr. Rodrigo possui todas as qualidades necessárias para liderar esse processo: experiência, preparo, ética, capacidade de articulação e compromisso social. Sou uma soldada deste projeto”, escreveu.