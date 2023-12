Mais de 230 policiais militares vão atuar Réveillon de paz na Arena e na Gameleira

Rio Branco, assim como na virada do ano passado, vai contar com duas festas públicas de Réveillon. O governo do estado vai realizar sua festa no estacionamento do Estádio Arena da Floresta, enquanto a prefeitura de capital concentra sua virada no Calçadão da Gameleira.

Além da dúvida entre a população de qual festa prestigiar, há um outro desafio, que é para a segurança pública, o de garantir a tranquilidade nos dois eventos que vão receber milhares de pessoas.

O comando da Polícia Militar do Acre garantiu que a população pode ir tranquila aos eventos, já que a segurança será reforçada de forma intensa. Conforme a PM, serão 235 policiais militares durante o Réveillon da Família, evento proporcionado à população pelo governo do Estado e pela prefeitura de Rio Branco.

A PM explicou ainda que o reforço do policiamento ostensivo nas festas públicas não vai prejudicar o policiamento nas outras áreas da capital. O efetivo de 120 policiais fará o policiamento ostensivo a pé na parte interna do estádio Arena da Floresta. Já na festa que ocorrerá na Gameleira, o efetivo atuante será de 75 policiais militares. Mais aproximadamente 50 militares das unidades especializadas (Batalhões de Policiamento Ambiental e de Operações Especializadas) trabalharão para garantir a segurança no entorno dos locais.

A Polícia Militar anunciou ainda entre as medidas preventivas, que para ter a entrada autorizada em ambos os locais das festividades, todos os participantes passarão por uma revista, que ficará a cargo dos agentes de segurança privada. O uso de geleiras será permitido, desde que não contenha recipientes de vidro, apenas latas, o que será verificado em uma fila específica.