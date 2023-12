Brasileia encerra o ano com 35 ruas pavimentadas, 54 pontes e 35 mil linhas de bueiros instaladas

Ao longo deste ano a Prefeitura de Brasileia fez investimentos significativos em infraestrutura no município.

Ao longo deste ano a Prefeitura de Brasileia fez investimentos significativos em infraestrutura no município.

Segundo o balanço oficial divulgado pela Secretaria Municipal de Obras de Brasileia neste sábado, 30. Foram construídas e reformadas 54 pontes na área rural, 35 ruas pavimentadas com massa asfáltica em vários bairros da cidade, além de 35 mil linhas de bueiros que abrange área urbana e rural.

São melhorias que segundo a Prefeita Fernanda Hassem e o Vice- Prefeito Carlos Armando visam garantir acesso seguro e acessível para a população da cidade e da zona rural, além de contribuir para o desenvolvimento da cidade e do campo.

Com a terceira maior malha viária de ramais do estado, chegando a mais de 2.200 quilômetros de estradas vicinais, a prefeitura de Brasiléia não tem parado também, garantindo acesso de inverno a verão aos produtores e moradores, onde mais de 500 quilômetros de ramais receberam este ano os serviços de manutenção e recuperação nessas localidades que fazem divisa com os municípios, Assis Brasil, Sena Madureira, Xapuri e Epitaciolândia.

A prefeita Fernanda Hassem ressaltou os esforços realizados no município para recuperar os ramais, pontes e ruas pavimentadas, e também para investir em linhas de bueiros, fortalecendo a operação Inverno.

A recuperação dos ramais, construção e reformas de pontes, linhas de bueiros, pavimentação de ruas, em 2023, representa o nosso compromisso da prefeitura de Brasiléia com a infraestrutura de todo o nosso município. Nossa gestão tem dedicado grandes esforços mesmo enfrentando desafios, especialmente por possuirmos a segunda maior malha viária do estado. Com a chegada do período invernoso, estamos atuando com a Operação Inverno na remoção dos pontos críticos, reconhecendo a importância desta iniciativa para garantir trafegabilidade na zona rural”, enfatizou a prefeita Fernanda Hassem.