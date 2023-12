Sindmóveis e FIEAC buscam fortalecer setor moveleiro do interior do Estado

O Sindicato da Indústria de Móveis do Estado do Acre (Sindmóveis/AC), com apoio da Federação das Indústrias (FIEAC) e da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), liderou, nos dias 26 e 27 deste mês de dezembro, uma comitiva de lideranças empresariais que percorreu os municípios de Sena Madureira, Feijó e Cruzeiro do Sul, com o objetivo de dialogar e buscar fortalecer o setor moveleiro do interior do estado.

De acordo com o presidente do Sindmóveis, Augusto Nepomucena, a intenção foi ouvir os empresários do setor no sentido de buscar melhorias para o segmento. “É com diálogo e união que conseguiremos os avanços que necessitamos. Temos tido apoio do governo do Estado, por meio da Seict, assim como da FIEAC, e são essas parcerias que nos fortalecem”, afirma o empresário.

Para o presidente da FIEAC, José Adriano, 2023 não foi um ano fácil para a indústria, mas as expectativas são boas para 2024. “Investimentos como o Minha Casa, Minha Vida, em âmbito federal, bem como a ampliação do Programa de Compras Governamentais, em nível estadual, e programas semelhantes de prioridade na compra de indústrias locais, como adotado pela Prefeitura de Cruzeiro Sul, nos trazem otimismo para o próximo ano”, avalia José Adriano.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, esteve reunido com a comitiva em um jantar e teve seu trabalho reconhecido pelos empresários. Segundo o gestor, o apoio da FIEAC foi fundamental para que o município avançasse no projeto de compras diretas da indústria local. Em 2024, a prefeitura deve comprar até R$ 4 milhões da indústria moveleira do município.

“Recebi a visita por algumas vezes do presidente Adriano, da Janaina Terças, que representa o setor aqui, e um dos pedidos foi que a gente fizesse a lei do credenciamento e, graças a Deus, com a ajuda da Federação e do governo, nós conseguimos aprovar uma lei na Câmara Municipal para que a gente pudesse fazer a chamada pública dos moveleiros. Então, na semana passada fizemos o lançamento da chamada pública para que os empresários do setor moveleiro pudessem se credenciem para concorrer a um valor de até R$ 4 milhões para venderem para a prefeitura em 2024. É uma forma de valorizar o empresariado local, fortalecer a indústria de Cruzeiro do Sul, gerar mais empregos e renda”, ressaltou o prefeito.