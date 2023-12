Epitaciolândia antecipa pagamento de servidores fechando exercício 2023

Fechando em dia com a folha de servidores exercício de 2023, a prefeitura de Epitaciolândia antecipou para hoje o pagamento de dezembro, com isso, injetou cerca de R$ 2.788.000,00 (dois milhões, setecentos e oitenta e oito mil reais) na economia local.

Somando ao 13º salário que foi pago no último dia 15, forma quase 5 milhões em proventos direto na conta do servidor do quadro fixo e temporários.

Segundo informou o Secretário de finanças e planejamento Antônio Rocicley, durante todo o ano foi feito um esforço muito grande de toda sua equipe para diminuir gastos e cumprir metas e o resultado foi esse.

“Apesar da crise que todo município pequeno enfrenta em todo país, fizemos economia e isso nos deu condições de manter os pagamentos de nosso quadro de pessoal sempre em dia”.

O prefeito Sérgio Lopes, destacou que apesar de ser uma obrigação de todo gestor, manter em dia a folha não fácil devido à escassez de recursos que municípios pequenos enfrentam.

“Hoje depositamos na conta de os nossos servidores os proventos referentes ao mês de dezembro, com isso encerramos o exercício de 2023 em dia, isso significa que com cerca de 5 milhões somando com o 13º salário estamos mantendo nossa economia local fortalecida. ” Destacou Sérgio Lopes.