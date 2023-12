Prefeitura de Brasileia faz Parceria e entrega cestas básicas para famílias

Buscando atender quem mais precisa, a Prefeita Fernanda Hassem através da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Brasileia em parceria com a Comarca Jurídica do município por meio da Central de Penas Alternativas (CEPAL), que têm como Juíz responsável Dr. Clóvis de Souza Lodi fez a entrega na tarde desta quinta-feira, 28, na quadra do bairro Ferreira Silva de 140 cestas básicas para as famílias em vulnerabilidade social que fazem parte do Programa Feliz no município.

Participaram da solenidade de entrega as famílias beneficiadas, Prefeita Fernanda Hassem, Presidente da Câmara de Vereadores Marquinhos Tibúrcio, Secretário de Assistência Social Djailson Américo e o Supervisor da CEPAL Renner Fernandes.

Com essa finalidade é o terceiro ano consecutivos dessa parceria entre a Comarca Jurídica e a Prefeitura de Brasileia e as escolas do município deste 2014.

A ação faz parte também do compromisso da Prefeita Fernanda Hassem com o desenvolvimento de promoção de políticas públicas de inclusão, bem-estar, saúde, educação e atendimento social para as crianças no município.

Todo o dinheiro arrecadado durante o ano referente a pena de multa, pena pecuniária e fianças – CEPAL, na Comarca de Brasileia fica depositado em conta judicial, até a abertura do edital para os projetos e programas sociais dos quais o Criança Feliz é contemplado.

O Criança Feliz é um Programa do Governo Federal desenvolvido pela Prefeitura de Brasileia que atende gestantes, crianças de até 36 meses e suas famílias incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, crianças de até 72 meses e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC); e crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção.