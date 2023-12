Zequinha Lima lança primeiro prêmio de jornalismo de Cruzeiro do Sul

Na noite desta quinta-feira, 28, em um jantar com a imprensa, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, anunciou o 1° Prêmio de Jornalismo do município.

O lançamento oficial será feito em 2024, com as regras para participação, os valores que serão pagos pelas melhores reportagens feitas e demais informações.

“A sociedade sabe do trabalho da gestão por meio da imprensa, que também nos mostram problemas a serem resolvidos. E como forma de agradecimento e reconhecimento pelo importante trabalho da categoria, nós vamos lançar esse prêmio de jornalismo no próximo ano “, destacou o prefeito Zequinha Lima.

“Agradecemos ao prefeito Zequinha Lima pelo prêmio, que é uma oportunidade para todos mostrarem seus talentos”, citou.

Em nome da categoria, o presidente da Associação dos Comunicadores do Vale do Juruá, João Dias, agradeceu ao prefeito Zequinha Lima, pelo anuncio do Prêmio.