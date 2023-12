Quinta e sexta deve ser de chuvas de 50mm com ventos que podem chegar a 60km/h no Acre

Nesta quinta-feira, 28, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais um alerta de alta probabilidade de chuvas intensas no território acreano. A validade do alerta vai até sexta-feira, 29 de dezembro, antepenúltima dia do ano de 2023.

O comunicado vale para todos os municípios do estado, destaca que poderá chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia.

As chuvas previstas pelo instituto devem vir acompanhadas de ventos intensos, de até 60 km/h, com leve risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.