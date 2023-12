Parque Ambiental Chico Mendes Rumo À Certificação Internacional De Sustentabilidade

As secretarias municipais de Meio Ambiente (Semeia) e de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI) se reuniram, na última quarta-feira (27), no Parque Ambiental Chico Mendes para traçar ações visando uma certificação internacional. A renomada empresa holandesa Green Destinations, com atuação global, é a responsável por conceder esse selo de sustentabilidade ambiental.

Com 12 focos temáticos e 56 tópicos a serem cumpridos, a certificação não apenas reforça a posição internacional do Parque, mas também promete atrair mais turistas para Rio Branco. O secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Nasserala, enfatizou que a sustentabilidade não é apenas uma tendência, mas uma necessidade global para as próximas gerações.

“Vamos atender todas as normativas para que esse selo internacional de sustentabilidade possa ser entregue aqui em Rio Branco em abril de 2024”, assegurou Nasserala durante a reunião, que incluiu uma vídeoconferência com Estácio Sousa, representante da Green Destinations.

A Dell Turismo, parceira da empresa holandesa, está encarregada da divulgação de Rio Branco, e o secretário da SDTI, Ezequiel Bino, ressaltou a importância do Parque como patrimônio local e nacional.

“É necessário que avancemos cada vez mais em busca de certificações internacionais de sustentabilidade para atrairmos mais turistas”, destacou.

Caso o cronograma estabelecido seja seguido conforme planejado, o Parque Chico Mendes poderá ostentar o Certificado Internacional de Sustentabilidade no primeiro semestre de 2024.