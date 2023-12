Iapen suspende visita por tempo indeterminado em presídio de Cruzeiro do Sul

A direção do Instituto de Administração Penitenciária- IAPEN, suspendeu as visitas de parentes aos presos do bloco 7, do presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, que estavam previstas para este sábado, 30. A medida vale por tempo indeterminado, por medida de segurança.

Os demais pavilhões estão autorizados a proceder com a visita conforme o calendário.

As visitas do bloco 7 foram suspensas depois que Policiais Penais identificaram, na noite desta quarta-feira, 27,um buraco em uma cela do bloco 7, frustrando a fuga de dez detentos da unidade prisional.

No último dia 21, um buraco havia sido descoberto no mesmo bloco. O 7 é o bloco onde ficam os presos do Comando Vermelho.