Aniversário de 141 anos de Rio Branco é comemorado na Praça da Revolução

Nesta quinta-feira, 28, é comemorado os 141 anos de fundação da capital acreana Rio Branco e para celebrar a data, a prefeitura de Rio Branco realizou uma solenidade com a presença de várias autoridades do Estado na Praça da Revolução, no centro da capital.

A cidade, que surgiu do Seringal Volta da Empreza, atualmente conta com 364.756 habitantes. Segundo o Censo 2022, concentra a maior parte da população do Estado e se destaca como a capital mais ocidental do Brasil. Na oportunidade, o prefeito Tião Bocalom (PP) reiterou que a cidade conquistou muitos avanços ao longo dos anos. “É 141 anos de muita história e com certeza muitas conquistas. O Rio Branco tá completando cento e quarenta anos, cento e quarenta e um anos de idade, mas também por ter aqui um povo acolhedor, todo trabalhador, um povo guerreiro pra virar Brasil, né? Um povo que orgulha todos nós e na nossa gestão nós estamos procurando fazer esse trabalho para que a nossa Rio Branco recupere parte desse que queira ou não o nosso capital ainda é a terceira capital mais pobre do país”, comentou.

O chefe do executivo municipal garantiu que a gestão deverá continuar fazendo avanços no município. “A nossa gestão está a todo dia, a todo tempo, fazendo de tudo para que a gente mude essa realidade. Que primeiro de tudo é a força do nosso povo, do povo guerreiro, do povo que quer o melhor para o desenvolvimento”, ressaltou.

O prefeito ainda entregou

Obliteração – que consiste no carimbo de selos personalizados a figuras importantes do município, entre eles, o vereador e presidente da Câmara, Raimundo Neném, o líder do prefeito, vereador João Marcos Luz, a promotora Rita de Cássia e o delegado de Polícia Civil, Marcos Cabral.

Representando o governador Gladson Cameli, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Júnior Alberto, destacou os avanços ao longo dos 141 anos de cidade. Além disso, o desembargador comemorou o início da construção do primeiro elevado na cidade. “Comemorar é importante para realizações. Você vê hoje Rio Branco em pleno desenvolvimento, com muitas realizações, como por exemplo nossos tão sonhados viadutos. A beleza da nossa decoração natalina e as mais de mil residências para nossa população, então a gente observa assim um clima tem um ânimo assim muito favorável”, disse Alberto.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Raimundo Neném (PSB) revelou que a gestão municipal vem realizando um excelente trabalho à frente da cidade de Río Branco. Neném também garantiu que deverá apoiar o prefeito nas eleições de 2024. “Não podemos deixar o Bocalom perder esta eleição. O prefeito Bocalom vem cuidando bem da cidade. Deus tem colocado um bom administrador, por isso, eu, Raimundo Neném, vou continuar votando pro resto da vida”, ressaltou.

No dispositivo de honra da solenidade municipal, a ex-governadora Iolanda Fleming, disse que Rio Branco vem em pleno desenvolvimento. “A cidade está crescendo, hoje nós somos uma nação em crescimento”, ressalta.

Marcaram presença na festa de aniversário da capital, os vereadores Samir Bestene, Francisco Piaba e João Marcos Luz, a promotora do Ministério Público, Rita de Cássia, o chefe da Casa Militar, coronel Ezequiel Bino, o comandante-geral da Polícia Militar, Luciano Dias, os secretários do município Joabe Lira, Jhonatan Santiago, Cid Rodrigues e demais autoridades.