Zequinha visita obras da Casa do Agricultor e Centro de Multiuso em Cruzeiro do Sul

O Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, visitou nesta quarta, 27, as obras de construção da Casa do Agricultor e do Centro de Multiuso do Bairro Nossa Senhora das Graças. O objetivo foi conferir de perto o avanço dos trabalhos para garantir a entrega dentro do cronograma da prefeitura.

A Casa do Agricultor foi um compromisso da gestão junto aos trabalhadores rurais e ribeirinhos que muitas vezes vêm a tratamento de saúde na cidade e não tem um local para ficar. Além da estadia, a Casa do Agricultor irá garantir a alimentação durante o período de tratamento. O investimento é da ordem de R$ 2 milhões. A Casa do Agricultor está sendo construída na rua Carlos Lopes da Cruz, no Bairro Aeroporto Velho, próximo ao Hospital Regional do Juruá.

“Estamos aqui nesta última quarta-feira do ano para visitar esta obra importante para nossa gestão, aquilo que prometemos para nossos agricultores. Esta obra é a Casa do Agricultor, onde as pessoas vão buscar quando vierem para tratamento de saúde, onde vamos garantir almoço, janta e café da manhã. A obra já está bem avançada. Em três a quatro meses, vamos inaugurar esta casa, para abrigar e acomodar nossos agricultores ”, relatou.

No bairro Nossa Senhora das Graças, o prefeito visitou a obra do Centro de Multiuso, construído recursos oriundos do Ministério da Defesa alocado pelo então deputado César Messias. O prédio vai sediar atividades culturais, esportivas e reuniões da comunidade.

” O Centro de Multiuso já está com 80% já feito. No máximo em fevereiro, vamos estrear para a comunidade mais um espaço alternativo para que igrejas, associações e grupos organizados possam utilizar. É bom destacar que esta foi uma emenda que recuperamos, que estava perdida do ex-deputado César Messias, alocada há muitos anos, graças ao trabalho e esforço de nossa equipe técnica. A empresa deve entregar a obra para a prefeitura em janeiro, e em seguida, entregamos para a comunidade”, explicou o prefeito Zequinha Lima.