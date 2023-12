Proteína animal começa a ser transportada pelo corredor interoceânico para produtores em Puno

As primeiras carretas carregadas de ração para peixe saíram na tarde desta terça-feira, 26, do Parque Industrial de Rio Branco, no Acre, com destino a Puno, no Peru. A indústria acreana Nutrak desenvolveu uma fórmula especial para trutas salmonadas criadas em cativeiro nas regiões norte e sul do Lago Titicaca.

O titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita, acompanhou o carregamento e o transporte das primeiras toneladas de proteína animal exportadas para o exterior. O secretário lembrou que as tratativas para esse intercâmbio comercial entre Acre e Peru começaram na Expoacre deste ano e foram fortalecidas com a participação de empresários acreanos na maior feira de alimentos da América Latina, a Expoalimentaria, em Lima.

“Levei aos empresários João Paulo Oliveira e Raiolando Costa um abraço do governador Gladson Cameli, que é o grande entusiasta dessa agenda de comércio exterior que começa a ampliar os resultados positivos, com impactos na nossa balança comercial”, observou Mesquita.

Outro ponto destacado pelo gestor é o fortalecimento do corredor interoceânico por onde a carga está sendo transportada, passando pela alfândega de Assis Brasil. A BR-317 foi o segundo modal mais utilizado para o transporte de produtos exportados do Acre em 2023. Passaram pela rota 11,8 milhões de toneladas.

“Isso é resultado do esforço do governo, uma parceria muito forte com a Assembleia Legislativa, as federações e associações do setor produtivo e comercial. Com certeza, os próximos anos serão de recordes oriundos desse intercâmbio entre Acre e Peru”, garantiu o titular da Seict.

O empresário Alejandro Salinas, que realiza a articulação comercial entre empresários acreanos e peruanos, disse que a consolidação da rota Acre-Puno mostra a capacidade da indústria acreana do setor de alimentos em oferecer produtos com qualidade e competitividade.

“A visita da caravana peruana na última semana foi fundamental para a garantia técnica e de inovação tecnológica oferecida pela indústria de alimentos acreana. Agora, a tendência é de ampliação das demandas e da importação de produtos peruanos para o Acre”, analisou Salinas.