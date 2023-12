Mega concurso da prefeitura com mais de mil vagas deve ser aplicado em julho de 2024

O Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, disse que está previsto para julho de 2024 o “mega” concurso público da Prefeitura de Rio Branco com mais de 1000 vagas.

De acordo com Tião Bocalom, as vagas serão disponibilizadas em múltiplas áreas, mas as áreas da saúde, educação e infraestrutura terão destaque na quantidade de vagas. Inicialmente o concurso público foi anunciado para dezembro de 2023, mas, segundo o gestor, a burocracia impediu o lançamento do concurso este ano. “Infelizmente não deu. É muito burocrático, mas se Deus quiser, no início do próximo ano é lançado o edital e a gente espera fazer esse concurso até o mês de julho”, disse.