Governo fecha o ano com melhorias assistenciais e estruturais na Fundhacre

Trabalho humanizado que envolve uma abordagem centrada no paciente, considerando não apenas a condição médica, mas também o bem-estar emocional e psicológico com foco em uma comunicação empática, respeitando a dignidade das pessoas, é assim que o governo do Estado, por meio da instituição em saúde Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), vem atuando no serviço prestado à população acreana.

Grandes foram os investimentos do governo Gladson Cameli no Hospital das Clínicas, desde melhorias estruturais voltadas para reformas e adequações com o foco em um ambiente acolhedor e cuidadoso, além de ações de aproximação ao serviço de saúde pública, com ênfase na humanização quanto à recuperação e à qualidade de vida.

“Esse é um cuidado que sempre procuramos ter no atendimento com os nossos pacientes. O acolhimento eficaz cria um ambiente mais humanizado, promove confiança, segurança emocional e facilita a comunicação entre pacientes, familiares e profissionais de saúde. Além disso, contribui para a adesão ao tratamento, redução do estresse e melhoria da qualidade de vida durante o processo de cuidado médico”, comenta o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

Obras de adequação e revitalização

Ao longo dos anos o governo do Acre vem se empenhando cada vez mais para promover melhorias estruturais. Na Fundhacre não foi diferente. Foram realizadas obras de manutenção em geral, que englobam todos os serviços de manutenções preventivas e corretivas, destacando-se a retomada da obra do prédio da Coordenação do Serviço de Transplantes do complexo hospitalar.

“O intuito é que o espaço seja adequado para pacientes transplantados, passando a contribuir significativamente para o sucesso no pré e pós-transplante, com foco na qualidade dos atendimentos”, salienta a coordenadora de transplantes, Valéria Monteiro.

As obras de revitalização do prédio de Nefrologia, que não passava por reformas há 10 anos, já se encontram em fase de finalização, e contam com um investimento de mais R$ 1.400 mil, sendo estes por meio de recursos próprios e emendas parlamentares. Em 2023 o serviço de Nefrologia retomou as visitas domiciliares, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, farmacêutico, enfermeiro e técnico, com o intuito de assegurar a continuidade no tratamento dos usuários que realizam hemodiálise.

As obras de melhorias visam o conforto dos pacientes no hospital, com um ambiente acolhedor, influenciando positivamente no bem-estar físico e psicológico, além de uma recuperação mais positiva durante o tratamento médico.

O governo, por meio do Setor de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos, também realizou a entrega da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do complexo hospitalar, que passou por obras de melhoria e adequação, sendo este um compromisso com a qualidade ambiental.

Fundhacre na Comunidade

O programa já realizou nove edições, contabilizando mais de 9 mil atendimentos à população acreana. As ações em saúde pública demonstram o compromisso do governador Gladson Cameli e da atual gestão da Fundhacre em levar os serviços a toda a sociedade e principalmente aos moradores que têm dificuldade de acesso ao serviço.

“Foi um bom atendimento. Faz três anos que a minha mãe não participava do atendimento de geriatria. Espero que permaneça esse tipo de ação. Estou feliz e agradeço ao governo”, disse Antônia Marli Costa, cuidadora que acompanhou a mãe no atendimento.

“Atuar na saúde é lidar com vidas, e essas não podem esperar, por isso nosso governo sempre vem priorizando a saúde pública, uma área que merece total atenção e investimento. Trabalhamos com o compromisso de promover cada vez mais esse cuidado com a nossa população, levando assistência e melhorias no atendimento, para que todos possam ter acesso ao serviço”, frisou o governador Gladson Cameli.

As edições já ocorreram em Plácido de Castro, Porto Acre, Bujari, Xapuri, Senador Guiomard e Rio Branco. A ação itinerante Fundhacre na Comunidade começou a ser desenvolvida em dezembro de 2021, em Vila Campinas, no município de Plácido de Castro, com atendimentos de pediatria. “Este é um ato de união de atendimento conjunto em detrimento da nossa sociedade”, reforça o presidente João Paulo Silva.

Exames, consultas e cirurgias

Os serviços fornecidos por meio de exames, consultas e cirurgias têm o propósito do cuidado assistencial e vem atuando com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços, promovendo a integração entre a rede de assistência básica especializada e hospitalar na região de abrangência.

Mais de 29 mil exames em diversas modalidades foram realizados pelo Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT), além de mutirões de exames nas especialidades de espirometria, eletroencefalograma, colonoscopia e doppler arterial e venoso.

Diagnóstico Terapêutico (SADT). Foto: Gleison Luz/Fundhacre

Já o Serviço de Atendimento Ambulatorial Especializado (Saae) realizou mais de 130 mil consultas. Esse é um importante serviço do hospital, que tem ênfase na humanização e no ambiente físico hospitalar, priorizando o conforto ambiental nos aspectos da iluminação, assentos confortáveis, som adequado e organização do próprio ambiente de acolhimento, com café, chá e bolacha para o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). No Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), única referência para o atendimento de especialidades odontológicas para os municípios do interior do estado, foram mais de 18 mil atendimentos.

A Fundhacre se organizou com o primeiro grande passo para a modernização da gestão hospitalar, passando a digitalizar prontuários de trinta anos de sua existência. A modernização, com a inclusão do prontuário eletrônico no hospital, traz benefícios significativos, como a agilidade no acesso às informações do paciente e a redução do uso de papel.

Atendendo pacientes do Acre e de outros estados, o Centro Cirúrgico da Fundhacre realizou mais de sete mil procedimentos no ano, nas mais diversas especialidades, envolvendo ações complexas e manuseio de variados dispositivos tecnológicos, com o objetivo de garantir a qualidade no atendimento médico. Dentre esses procedimentos estão inclusas as cirurgias bariátricas, que foram retomadas este ano.

Transplantes

O Acre é o único estado da Região Norte que realiza procedimentos de transplante de fígado. Em 2023 foram realizados 18 transplantes hepáticos, totalizando 78 desde o início do programa, em 2014.

Neste ano o estado ficou em quarto lugar em maior número de transplantes de fígados nos dados divulgados, a nível nacional, pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), sendo especificados por órgãos e estados onde são executados e avaliados os números por milhão de população.

“É com muita alegria que a gente comemora esse novo recorde de transplantes aqui no estado. O importante é que estamos crescendo e mantendo a qualidade. Os nossos resultados continuam excelentes. Estamos entre os maiores resultados no Brasil, tudo isso graças a uma parceria entre a Fundação e a equipe médica. Isso nos motiva muito a continuar esse trabalho e colocar o serviço de transplantes do Acre em evidência no país”, afirma o responsável técnico pelo serviço de transplante de fígado, Tércio Genzini.

Sayonara Filgueiras, de Sena Madureira, 32 anos, portadora de colangite biliar primária, receptora de fígado, teve, em outubro, seu transplante realizado. “Foi uma espera devastadora, pois tinha uma vida ativa e me vi parando de fazer coisas e de comer as comidas que gosto. Não tenho palavras para expressar tamanha gratidão a todos os envolvidos, desde a equipe médica ao governo, pelo cuidado e compromisso”, conta.

Capacitações

Com foco na segurança do paciente e na redução da probabilidade de ocorrência de eventos adversos resultantes da exposição aos cuidados em saúde, a Fundhacre realizou capacitações aos servidores, por intermédio do Núcleo da Segurança do Paciente (NSP), além de campanhas de sensibilização de combate às infecções hospitalares, promovidas pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH).

Os servidores também receberam um treinamento pelo projeto de cuidados paliativos realizado por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), executado pelos profissionais do Hospital Sírio-Libanês. Ao todo, foram realizadas 28 capacitações para o público assistencial e administrativo, todas ocorridas mediante o gerenciamento do Núcleo de Educação Permanente (NEP), com um total de alcance de mais de 1.168 participantes.

“Participar do projeto foi uma grande experiência. Ter oportunidade de me tornar uma profissional cada vez mais capacitada é muito gratificante”, afirmou Angélica Oliveira, enfermeira da Fundhacre.