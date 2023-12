Gladson efetiva servidores na Saúde, assina convênio de casas e anuncia setor de emergência no Hospital da Criança

O governador Gladson Cameli empossou nesta quarta-feira, 27, 242 novos servidores na Secretaria de Saúde do Estado do Acre – Sesacre. A cerimônia ocorreu no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre e foi prestigiada pelos novos servidores e autoridades. Na semana passada, em visita a Cruzeiro do Sul, o chefe do executivo já havia dado posse a 50 novos servidores para ampliar o quadro efetivo no Juruá.

Segundo Gladson Cameli, as novas posses de servidores acontecem para melhorar a qualidade de serviço da saúde pública no Acre: “Estamos num processo de criar melhores condições para o atendimento”.

Na mesma cerimônia, o Governo do Acre assinou convênio com a Caixa Econômica Federal para a construção de unidades habitacionais e anunciou a implantação do setor de emergência pediátrica no Hospital da Criança, em Rio Branco.