Polícia Militar segue com 2ª fase da Operação Papai Noel em todo o estado

Deflagrada em novembro, a tradicional Operação Papai Noel, realizada pela Polícia Militar do Acre (PMAC), segue em sua 2ª fase, denominada “Força Total”, intensificando as ações de segurança em áreas comerciais, terminais e pontos de ônibus durante as festas do fim de ano.

O objetivo da ação é reforçar o policiamento para prevenir e combater ações criminosas e garantir tranquilidade à população.

O comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias, afirma que a Operação vai muito além da simples presença policial nas ruas: “E não é somente a presença policial, nós temos adotado também outras estratégia: pré-atividades, orientações, dicas de segurança, palestra em escola, formação de crianças no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd); tudo vem somando ao esforço de todas as nossas unidades de policiamento especializada, Rádio Patrulha Comunitária, nosso batalhão de trânsito fazendo as operações da Lei Seca; então tudo contribui para a sensação maior de segurança e a presença maior de policiamento nas ruas”, afirma.

A segunda fase, que iniciou no último dia 15 de dezembro e segue até o dia 2 de janeiro de 2024, é composta por 210 policiais, que estão realizando barreiras rápidas em vias de grande fluxo com foco no desarmamento, fiscalização de bares, sucatões e lojas de conserto de celulares. Além de blitze de trânsito, palestras e apresentações musicais, dentre outras ações.

Com o efetivo dos oito batalhões operacionais e de policiamento especializado (Batalhões de Policiamento de Trânsito, Ambiental e de Operações Especiais), a ação conta com o apoio de militares do serviço administrativo.